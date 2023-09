Mortal Kombat 1: Ed Boon mostra un video gameplay con Jean-Claude Van Damme

Continuano i reveal per Mortal Kombat 1 e, a pochissime ore dalla conferma della presenza di Nitara come lottatore, ecco che Ed Boon mostra anche in azione la skin di Jean-Claude Van Damme per l'irriverente Johnny Cage.

Sebbene l'esistenza di questa versione alternativa del personaggio fosse stata annunciata ufficialmente in concomitanza con il picchiaduro a incontri, fino ad oggi non avevamo mai visto alcuna immagine o video che ritraessero la controparte virtuale dell'attore, noto per aver preso parte ad innumerevoli film in cui si menano le mani. L'inatteso reveal è avvenuto in occasione del talk show intitolato Hot Ones, durante il quale il noto co-creatore della violenta serie ha deciso di mostrare per la prima volta al pubblico la speciale skin del lottatore, che ne modificherà sia l'aspetto che la voce. Come potete vedere nel filmato, Van Damme appare con i suoi iconici indumenti di Kickboxer, che poi sono gli stessi dell'originale Johnny Cage del primo Mortal Kombat, quello del 1992.

Prima di lasciarvi al filmato in cui si può vedere l'elemento cosmetico in questione (al minuti 5:50 circa), vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale dedicato alla modalità Invasione e al primo capitolo della storia di Mortal Kombat 1, entrambi oggetto di una nostra prova alla Gamescom 2023.