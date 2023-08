Mortal Kombat 1 è sempre più brutale, tra Fatality e nuovi personaggi

Atteso come uno dei protagonisti principali dell'Opening Night Live della Gamescom 2023, Mortal Kombat 1 ha tenuto fede alle aspettative con un nuovo trailer dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento presentato dal director Ed Boon di NetherRealm Studios in persona.

Attraverso un mix di sequenze narrative prese dalla modalità storia e di gameplay vero e proprio, il nuovo episodio di Mortal Kombat si è mostrato in gran forma sul palco dell'evento presentato da Geoff Keighley, con un focus su personaggi ancora mai mostrati in precedenza come Sindel, Motaro (come personaggio Kameo) e ed il generale Shao Khan tra gli altri presenti nel filmato. E tra le mosse speciali X-Ray e le immancabili Fatality, Mortal Kombat 1 sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi ancora più curato e perfezionato rispetto ai precedenti giochi della serie.

Il roster di Mortal Kombat 1 prende dunque sempre più forma, offrendo ai fan ulteriori volti storici del franchise qui proposti in nuove accattivanti vesti. E con l'uscita del gioco prevista per il 19 settembre 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch c'è ancora spazio per ulteriori sorprese nelle ultime settimane che ci separano dall'esordio sul mercato.

Ricordiamo infine che nelle scorse settimane è stato rivelato il primo Kombat Pack DLC per Mortal Kombat 1, che includerà tra gli altri anche Omni-Man, Homelander e Peacemaker come guest star.