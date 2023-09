Mortal Kombat 1, se il buongiorno si vede dal mattino... Ottime le prime recensioni!

Quando mancano poche ore all'avvio della fase in Accesso Anticipato di Mortal Kombat 1, prevista a partire dalle ore 19:00 di giovedì 14 settembre per gli acquirenti dell'Edizione Premium e della Kollector's Edition, alcune testate hanno rotto gli indugi esprimendosi sulla bontà della produzione.

Le prime recensioni di Mortal Kombat 1 appaiono molto promettenti. Ad ora sono cinque le testate ad essersi già espresse, tutte facenti riferimento alla versione PlayStation 5 del picchiaduro di NetherRealm Studios: gli estremi sono rappresentati da un duplice Perfect Score assegnato dalle redazioni di VGC e Gaming Age e dal 70 affibbiato da Screen Rant. La situazione provvisoria è la seguente:

VGC 100

Gaming Age - 100

Press Start - 95

VideoGamer - 90

COGconnected - 90

CGMagazine - 90

VG247 - 80

ScreenRant - 70

Per un quadro più completo dobbiamo necessariamente aspettare i prossimi giorni, quando verranno pubblicati anche i giudizi del resto della stampa specializzata, tuttavia come esordio non è affatto male. La media aritmetica dei voti sopra riportati ammonta a 89 circa, a testimonianza della bontà della nuova fatica di Ed Boon e soci.

In attesa di scoprire i giudizi delle altre testate e cominciare finalmente a giocare, ripassate le tre cose da sapere in merito a Mortal Kombat 1.