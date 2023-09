Mortal Kombat 1: chi sono i lottatori più forti del gioco?

Ufficialmente parlando Mortal Kombat 1 non è ancora disponibile sul mercato, e non lo sarà fino a martedì 19 settembre, in ogni caso l'Accesso Anticipato e i vari Beta e Stress Test hanno già evidenziato i valori in campo dai vari kombattenti. Ecco quelli che secondo noi sono i migliori in assoluto al momento.

Il meta di Mortal Kombat 1 non può ancora definirsi del tutto assestato, per il semplice motivo che la stragrande maggioranza dell'utenza non ha ancora avuto modo di affollare i server di gioco e sviscerare appieno le nuove dinamiche di combattimento, rivoluzionate dall'introduzione dei Kameo, e le nuove mosse di ogni singolo personaggio.

Chi sono i kombattenti più forti di Mortal Kombat 1?

Sulla base di quello che abbiamo avuto modo di appurare, sia in prima persona sia leggendo le opinioni degli altri giocatori in rete, al momento i kombattenti più forti di Mortal Kombat 1 sembrano essere Liu Kang, Kenshi, Sub-Zero e Johnny Cage.

Liu Kang è un personaggio abbastanza facile da apprendere, in più in Mortal Kombat 1 ha esteso il suo parco mosse grazie ai nuovi poteri del fuoco, che tra le altre cose gli permettono di colpire dalla distanza con dei proiettili fiammeggianti. Kenshi e il suo fantasma sono sicuramente meno immediati da utilizzare, ma una volta che li avrete padroneggiati riuscirete a mettere alle strette qualsiasi avversario. Sub-Zero, dal canto suo, può trasformare gli avversari in ghiaccioli, è molto agile e possiede delle combo extenders che possono lanciare gli avversari da una parte all'altra dello schermo. Johnny Cage, invece, oltre ad essere un lottatore molto versatile può vantare anche la nuova modalità Hype: esibendo pose e provocazioni sopra le righe durante lo scontro, la star di Hollywood può riempire un indicatore a forma di Stella fino a cancellare le sue mosse speciali con altre speciali, permettendogli dunque di inanellarne più di una di seguito.

Siamo ben consci che eleggere i personaggi più forti in assoluto è oggettivamente impossibile, poiché molto dipende anche dallo stile di gioco e dalle affinità personali. Bazzicando in rete apprendiamo ad esempio che in cima alle preferenze degli altri giocatori figurano anche kombattenti come Li Mei e Kitana. Se state partecipando all'Accesso Anticipato di Mortal Kombat 1, siamo curiosi di sapere quale lottatore state utilizzando e quali sono quelli che ritenete maggiormente efficaci al momento: fatecelo sapere nei commenti!