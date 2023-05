Mortal Kombat 1: come accedere alla Beta e giocare prima del lancio

Mortal Kombat 1 esce il 19 settembre su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch: WB Games ha già annunciato una Beta e la possibilità di giocare in anticipo dal 14 settembre alla versione completa. Ma come fare per ottenere questi bonus?

Per quanto riguarda la Beta, questa sarà accessibile da chiunque effettuerà il preordine di una qualsiasi versione del gioco:

"In tutti i preordini di Mortal Kombat 1 sarà incluso Shang Tsung come personaggio giocabile e chi preordinerà il gioco per PlayStation 5 o Xbox Series X|S riceverà anche l'accesso alla Beta di Mortal Kombat 1, che sarà disponibile ad agosto 2023."

Non è chiaro se NetherRealm Studios lancerà anche una Beta pubblica successivamente, al momento l'unico modo per accedere alla Beta è quello di effettuare il preordine di Mortal Kombat 1, preorder aperti dal 19 maggio alle 19:00 ora italiana.

Discorso simile per l'accesso anticipato, prenotando le versioni Premium Edition e Kollector's Edition sarà possibile iniziare a giocare alla versione completa dal 14 settembre anziché dal 19 settembre, day one ufficiale del nuovo picchiaduro di WB Games.

Per saperne di più sul prossimo episodio della serie vi rimandiamo al trailer di debutto di Mortal Kombat 1 che conferma anche alcuni dei personaggi del roster, tra cui Liu Kang e Johnny Cage.