Mortal Kombat 1: come eseguire le Fatality di tutti i personaggi

Se avete da poco iniziato a giocare a Mortal Kombat 1, magari grazie all’Accesso Anticipato, è molto probabile che vogliate sbizzarrirvi nell’esecuzione delle violentissime Fatality. A tal proposito, abbiamo preparato per voi una guida con tutte le combinazioni e i consigli per eseguirle nel picchiaduro Netherrealm Studios.

Prima di iniziare, è bene fare un paio di precisazioni. Innanzitutto, le sequenze di tasti indicate nel lungo elenco tiene in considerazione che il personaggio che esegue la Fatality si trovi a sinistra, quindi occorre invertire le direzioni laterali quando il lottatore è posizionato sulla destra. Altro fattore che non può essere trascurato è quello relativo alla distanza, poiché ogni mossa finale si può eseguire solo quando il personaggio è posizionato in una specifica area dello schermo, a meno che non si tratti di una delle pochissime Fatality eseguibili da qualsiasi punto. Se non sapete bene come posizionarvi, qui potete trovare un’immagine con tutti i dettagli in tal senso. L'ultima informazione riguarda le tempistiche: una volta sconfitto un nemico, sentirete il commentatore dire 'Finish him', mentre il nemico è stordito di fronte a voi. In questo momento, avrete solo pochi istanti per posizionarvi correttamente e premere la sequenza di tasti relativa alla Fatality che volete eseguire.

Ashrah

Fatality 1 (a media distanza): giù, avanti, giù, Triangolo

Fatality 2 (a media distanza): giù, giù, indietro, Cerchio

Baraka

Fatality 1 (da vicino): indietro, avanti, giù, Quadrato

Fatality 2 (a media distanza): avanti, indietro, giù, Cerchio

Generale Shao

Fatality 1 (a media distanza): indietro, avanti, giù, Quadrato

Fatality 2 (a media distanza): giù, avanti, indietro, Quadrato

Geras

Fatality 1 (a media distanza): avanti, giù, giù, Cerchio

Fatality 2 (da vicino): giù, avanti, indietro, Quadrato

Havik

Fatality 1 (da vicino): giù, avanti, giù, Cerchio

Fatality 2 (a media distanza): avanti, indietro, giù, Triangolo

Johnny Cage

Fatality 1 (da vicino): avanti, indietro, giù, Triangolo

Fatality 2 (da lontano): avanti, giù, indietro, Cerchio

Kenshi

Fatality 1 (da vicino): avanti, indietro, giù, Triangolo

Fatality 2 (da lontano): indietro, giù, indietro, Quadrato

Kitana

Fatality 1 (a media distanza): giù, avanti, giù, Cerchio

Fatality 2 (da vicino): giù, giù, indietro, Cerchio

Kung Lao

Fatality 1 (a media distanza): indietro, avanti, indietro, Cerchio

Fatality 2 (da vicino): indietro, giù, giù, X

Li Mei

Fatality 1 (a media distanza): avanti, indietro, avanti, X

Fatality 2 (da vicino): indietro, avanti, giù, Cerchio

Liu Kang

Fatality 1 (da vicino): giù, avanti, indietro, Cerchio

Fatality 2 (da vicino): indietro, avanti, indietro, X

Mileena

Fatality 1 (da vicino): indietro, avanti, indietro, Quadrato

Fatality 2 (da vicino): giù, avanti, indietro, X

Nitara

Fatality 1 (a media distanza): giù, giù, indietro, Quadrato

Fatality 2 (a media distanza): indietro, giù, indietro, Cerchio

Raiden

Fatality 1 (da vicino): indietro, avanti, indietro, Triangolo

Fatality 2 (da lontano): giù, avanti, indietro, Quadrato

Rain

Fatality 1 (da vicino): giù, giù, indietro, Cerchio

Fatality 2 (a media distanza): giù, avanti, indietro, X

Reiko

Fatality 1 (a media distanza): giù, giù, indietro, Triangolo

Fatality 2 (da vicino): indietro, giù, giù, Cerchio

Reptile

Fatality 1 (a media distanza): avanti, indietro, giù, Cerchio

Fatality 2 (in salto): avanti, giù, indietro, X

Scorpion

Fatality 1 (a media distanza): giù, avanti, indietro, R2

Fatality 2 (da qualsiasi distanza): indietro, avanti, indietro, Triangolo

Shang Tsung

Fatality 1 (da vicino): indietro, giù, giù, Cerchio

Fatality 2 (a media distanza): avanti, giù, indietro, Triangolo

Sindel

Fatality 1 (a media distanza): giù, indietro, giù, Quadrato

Fatality 2 (a media distanza): indietro, avanti, indietro, Triangolo

Smoke

Fatality 1 (da qualsiasi distanza): indietro, avanti, giù, Quadrato

Fatality 2 (da qualsiasi distanza): giù, avanti, indietro, Triangolo

Sub-Zero

Fatality 1 (da vicino): avanti, giù, giù, Triangolo

Fatality 2 (da vicino): avanti, indietro, giù, Cerchio

Tanya

Fatality 1 (da vicino): giù, indietro, giù, X

Fatality 2 (in salto): indietro, avanti, giù, Triangolo

Kameo Fighters

Cyrax (a media distanza): avanti, indietro, avanti, R1

Darrius (a media distanza): giù, indietro, avanti, R1

Frost (da qualsiasi distanza): indietro, giù, indietro, R1

Goro (da vicino): indietro, avanti, giù, R1

Jax Briggs (da lontano): giù, avanti, giù, R1

Kano (a media distanza): indietro, giù, avanti, R1

Kung Lao (a media distanza): avanti, indietro, avanti, R1

Motaro (a media distanza): avanti, giù, giù, R1

Sareena (a media distanza): indietro, giù, giù, R1

Scorpion (a media distanza): giù, avanti, giù, R1

Sektor (a media distanza): indietro, avanti, indietro, R1

Shujinko (a media distanza): giù, indietro, giù, R1

Sonya Blade (da lontano): indietro, avanti, giù, R1

Stryker (a media distanza): avanti, giù, avanti, R1

Sub-Zero (a media distanza): avanti, giù, avanti, R1

