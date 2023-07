Mortal Kombat 1 come sarà su Nintendo Switch? Ne parla Ed Boon

Come sappiamo, la versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 1 non è sviluppata da NetherRealm: la software house statunitense ne supervisiona i lavori ed è lo stesso boss Ed Boon a confermarlo ai microfoni di GameReactor.eu, fornendo degli interessanti chiarimenti sul porting nintendiano del picchiaduro.

L'esponente della casa di sviluppo di Chicago spiega di aver stretto una proficua collaborazione con i team di Shiver Entertainment e Saber Interactive che si stanno occupando della trasposizione Switch di MK1: "Beh, ormai lavoriamo da anni con i ragazzi che stanno realizzando il porting Switch di Mortal Kombat 1. Loro conoscono il metodo che adottiamo per creare i nostri contenuti, parliamo spesso con loro per ottimizzare il gioco e trovare soluzioni per adattare MK1 a quel contesto".

Come per la versione Switch del capitolo precedente (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Mortal Kombat 11 su Nintendo Switch), Ed Boon è perfettamente consapevole delle sfide tecnologiche e prestazionali da dover affrontare per garantire un'esperienza di gioco soddisfacente sulla console ibrida della casa di Kyoto: "È un hardware molto diverso, come potete ben immaginare. Quindi questa è sicuramente una grande sfida da vincere, ma sentiamo che stiamo seguendo la strada giusta e che sapremo proporvi un qualcosa che sarà davvero autentico, proprio come le versioni PlayStation e Xbox".

Il lancio di MK1 è previsto per il 19 settembre su Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sulle pagine di Everyeye.it trovate il resoconto della nostra prova con Mortal Kombat 1, un picchiaduro next gen a metà.