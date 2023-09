Mortal Kombat 1: come sbloccare Scorpion, Sub Zero e gli altri Kameo Fighters

Una delle principali novità in termini di gameplay del nuovo Mortal Kombat 1 è rappresentata dai Kameo Fighters, personaggi che si possono selezionare prima di un incontro e che possono essere chiamati in aiuto con la semplice pressione di un tasto. Alcuni di questi, però, non sono disponibili sin da subito e vanno sbloccati.

Se per ottenere Havik occorre portare a termine la modalità Storia di Mortal Kombat 1, nel caso dei Kameo Fighters bisogna impegnarsi un po' di più. Tutti questi personaggi vengono infatti distribuiti come ricompense al raggiungimento di specifici livelli del giocatore. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, nel picchiaduro Netherrealm Studios esiste un livello esperienza generale che va aumentando man mano che l'utente completa attività di vario genere: l'indicatore avanza portando a termine le Torri, sconfiggendo nemici nel multiplayer o partecipando ad incontri nella modalità Invasioni. Si tratta quindi di un grado la cui progressione non è legata ad un aspetto specifico dell'esperienza e che può aumentare semplicemente giocando.

Ecco di seguito l'elenco completo dei Kameo Fighters bloccati di Mortal Kombat 1 e i requisiti per renderli disponibili nell'apposita schermata:

Scorpion classico: si sblocca raggiungendo il Livello Giocatore 5

Sub Zero classico: si sblocca raggiungendo il Livello Giocatore 10

Kung Lao: si sblocca raggiungendo il Livello Giocatore 15

Shinjinko: si sblocca raggiungendo il Livello Giocatore 20

Motaro: si sblocca raggiungendo il Livello Giocatore 25

Come potete intuire, riuscire a sbloccare Motaro richiederà un po' di pazienza ma nel giro di qualche giorno dovreste riuscire a completare l'intero set di Kameo Fighters nel nuovo capitolo della violenta serie di picchiaudro a incontri.

