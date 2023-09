Mortal Kombat 1: come sbloccare Shang Tsung ed Havik

Se avete appena iniziato a giocare a Mortal Mombat 1, il cui Early Access è disponibile da pochissimo, è probabile che vi stiate chiedendo come fare per sbloccare l’unico personaggio del roster la cui icona presenta un lucchetto nella schermata di selezione del lottatore.

Tale personaggio, posizionato a destra della bella Nitara e sotto il terrificante Baraka, è proprio Havik. Il lottatore dal volto sfigurato, la cui sagoma è parzialmente oscurata per lasciar intendere al giocatore che non vi è la possibilità di selezionarlo, non è un personaggio che va acquistato ma richiede un piccolo sforzo da parte degli utenti. Come da tradizione per la serie, anche in Mortal Kombat 1 esiste la possibilità di ottenere una ricompensa al completamento della modalità Storia e, in questo caso, tale ricompensa è proprio Havik.

Chi vuole quindi ampliare immediatamente il roster ed iniziare a combattere nelle varie modalità proposte utilizzando questo particolare kombattente, dovrà dedicarsi al completamento della nuova storia, che narra di un mondo completamente riscritto da Liu Kang e i cui personaggi hanno ruoli ben diversi rispetto a quelli che siamo abituati a vedere nei vari episodi della serie Netherrealm Studios.

A prescindere dal momento in cui avete effettuato l’acquisto, è probabile che vi sia però anche un secondo personaggio bloccato nella schermata di selezione del kombattente. Stiamo parlando del riquadro in basso a sinistra, sotto Kitana e a sinistra del Generale Shao. Si tratta di Shang Tsung, un personaggio che non si può sbloccare in game e che viene distribuito come bonus per il pre-order di qualsiasi edizione di Mortal Kombat 1. Per ottenere questo lottatore gratuitamente, quindi, occorre acquistare il gioco entro il 19 settembre 2023, dopodiché bisognerà acquistarlo come DLC.

In attesa di proporvi ulteriori guide sul violento picchiaduro Warner Bros, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare i dettagli sulle prime skin di Mortal Kombat 1.