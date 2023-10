Mortal Kombat 1: confermata la Fatality di Halloween come acquisto nel Premium Shop

Warner Bros ha confermato che la Fatality di Halloween di Mortal Kombat 1 arriverà presto come oggetto acquistabile nel Premium Shop. Tuttavia, dopo le polemiche sulla versione Nintendo Switch, questa notizia ha generato un ulteriore malcontento legato ai meccanismi di monetizzazione del gioco.

All'utente Blood Rain, che su Twitter/X chiede come sbloccare la Fatality di Halloween su Mortal Kombat 1, l'account di Warner Bros Games Support risponde come segue:

"Ciao, grazie per la tua domanda su MK1! La Fatality di Halloween sarà presentata nel Premium Shop in un secondo momento, prevediamo che sia venerdì (27/10). Tieni d'occhio i social media ufficiali di Mortal Kombat per eventuali novità su questo argomento!"

In perfetto allineamento con il periodo più spettrale dell'anno, sarà quindi possibile eseguire delle Fatality particolarmente spaventose, in tema con la festa di Halloween. Prima, però, bisognerà acquistarle. Non è la prima volta che Mortal Kombat vende delle Fataility, ma è passato molto tempo dall'ultima.

Secondo un recente datamining, la Fatality inizierà con il personaggio vittorioso che posizionerà una zucca intagliata sulla testa dell'avversario. Successivamente, dalla zucca emerge uno sciame di insetti. Infine, con un calcio ben piazzato, la zucca arriva sulla soglia di una villa dall'atmosfera lugubre.

Nel frattempo, i giocatori attendono l'arrivo di Omni-Man, la cui data di lancio sembrerebbe trapelata da Xbox Store.