Mortal Kombat 1: contenuti delle Invasioni bloccati dietro Paywall, giocatori contrariati

Quando NetherRealm Studios ha annunciato la nuova Modalità Invasioni per Mortal Kombat 1, ha assicurato che non avrebbe proposto microtransazioni o Pass Battaglia. Adesso che il pikkiaduro si trova sul mercato, possiamo confermare che il sistema di monetizzazione è effettivamente assente, tuttavia i giocatori si sono trovati dinanzi ad un paywall.

Di quale paywall stiamo parlando? Come testimoniato da un utente di Reddit con tanto di screenshot, uno dei forzieri presenti nel laboratorio di Shang Tsung risulta essere bloccato dietro ad una richiesta che non tutti i giocatori sono in grado soddisfare, quantomeno non mettendo mano al portafoglio: per ottenere ciò che si trova al suo interno bisogna infatti eseguire la seconda Fatality di Shang Tsung stesso, peccato che lo stregone sia venduto separatamente al prezzo di 7,99 euro! Il lottatore è anche stato offerto come bonus per coloro che hanno preordinato il gioco, ma chiaramente non tutti i fan hanno voluto o potuto prenotarlo in anticipo.

"I contenuti del gioco base non dovrebbero essere bloccati dietro ad un DLC a pagamento", ha giustamente fatto notare l'utente che ha sollevato la questione su Reddit. Oltre il danno c'è pure la beffa, poiché il suddetto forziere contiene degli equipaggiamenti per il Generale Shao e Johnny Cage, due kombattenti regolarmente presenti nel gioco base. Tutto ciò ha anche indotto i più maliziosi ad avanzare l'ipotesi che nei piani iniziali Shang Tsung avrebbe dovuto rappresentare la ricompensa finale della campagna, prima che qualcuno ai piani alti decidesse di estrometterlo e venderlo separatamente.

L'ipotesi, chiaramente, non può essere in alcun modo confermata, ma - che sia una dimenticanza o un atto voluto - ci auguriamo che NetherRealm Studios intervenga il prima possibile per rimuovere questo paywall dalla modalità Invasioni.