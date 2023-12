Mortal Kombat 1, cosa aggiunge la patch 1.002? Nuovi fighter, tante migliorie e non solo

Quella di ieri è stata una giornata alquanto importante per l'ultimo gioco targato NetherRealm: Quan Chi è ora disponibile su Mortal Kombat 1 e, insieme allo stregone tanto atteso dai giocatori, è giunta una corposa patch. Mortal Kombat 1 si è aggiornato alla 1.002, ma cosa aggiunge? Quali sono i cambiamenti? Essi sono numerosissimi!

Oltre alle new entry facenti ormai parte dell'ampio roster di gioco, al centro dell'ultimissimo update troviamo anche il grande ma poco bilanciato combat system di Mortal Kombat 1. L'aggiornamento 1.002 ha apportato migliorie al gameplay online, alle Invasioni e a tanto altro. Le correzioni in elenco sono parecchie; quindi, qui a seguire troverete un elenco parziale delle patch notes rilasciate dalla stessa NetherRealm a seguito dell'aggiornamento rilasciato:

Correzioni dell'elenco mosse e della localizzazione del prodotto;

L'intelligenza artificiale ha subito vari miglioramenti;

Miglioramenti generali alle funzionalità Screen Reader e Text to Speech;

Miglioramenti visivi a diverse mosse;

Quan Chi e Khameleon Kameo fanno ora parte del roster dei personaggi (quest'ultimo sarà disponibile dal 16/01/24);

Aggiunta la Finisher Slay Bells, disponibile nel Pacchetto Fatality stagionali;

Aggiunta la variante Winter Wonderland all'Arena Gateway, disponibile gratuitamente per tutti i giocatori;

Aggiunte skin festive per Kitana, Generale Shao e Reptile;

I round per vincere possono ora essere aumentati a 5 tramite le impostazioni;

Regolati gli effetti sonori del timer dei round;

Corretto un raro problema di fisica dei tessuti che poteva verificarsi quando si cambiava combattente nella schermata di selezione del personaggio;

Corretto un raro problema in cui le mosse etichettate potevano essere visualizzate in modo errato dopo rapidi input del giocatore;

Le sfide per i personaggi DLC che non sono stati sbloccati non saranno più messe in evidenza;

Corretto un raro problema che poteva far sì che la modalità Torneo non rispondesse al caricamento di una partita se la selezione dell'Arena era disattivata nelle impostazioni del torneo;

Corretto un raro crash che poteva verificarsi quando si usciva dal profilo in un momento specifico;

Risolto un problema per cui l'IA poteva rimanere bloccata dopo aver schivato alcuni attacchi.

Ci sono molte altre variazioni apportate in Mortal Kombat 1 grazie all'ultimo aggiornamento, ma vi rimandiamo alla fonte in calce alla notizia per poter recuperare l'elenco completo delle patch notes.