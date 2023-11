Mortal Kombat 1, un cosplay femminile di Scorpion ci porta negli inferi

Uscito il 19 settembre 2023 portandosi dietro una rivoluzione, Mortal Kombat 1 ha di recente dato il benvenuto a Omni-Man. Il Viltrumita supereroe dell'universo narrativo di Invicible si è abbattuto sul roster del picchiaduro di NetherRealm, ma non sarà l'unica new entry. A dare il benvenuto alle nuove leve è il ninja Scorpion.

L'ultima patch di Mortal Kombat 1 è ricca di novità, in primis la risoluzione dei problemi insorti nella modalità Invasioni. Prossimamente, invece, un altro eroe del Kombat Pack 1 si approccerà al titolo. Patriota di The Boys non potrà contare sul suo doppiatore originale in Mortal Kombat 1, ma saprà comunque farsi valere combattendo nell'Outworld.

Nella time-line di Mortal Kombat 1, dietro la maschera di Scorpion non si cela più Hanzo Hasashi. L'attuale versione di Scorpion è interpretata da Kuai Liang, che i fan storici conosceranno come il secondo Sub-Zero. Cessata la lunga rivalità tra Lin Kuei e Shirai Ryu, nel reboot della serie il fratello più giovane di Bi Han sostituisce Hanzo acquisendo la sua identità e le sue tecniche.

In questo cosplay al femminile di Scorpion da Mortal Kombat il ninja 'giallo' della serie di picchiaduro cerca di portarci negli inferi attirandoci a sé con la sua catena. Sullo sfondo di un albero di ciliegio, lo scatto è stato realizzato dalla cosplayer Lisa Mancini.