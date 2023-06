Mortal Kombat 1: un cosplay femminile di Shao Kahn domina l'Outworld

Un gameplay trailer di Mortal Kombat 1 mostrato al Summer Game Fest ha permesso ai giocatori di scoprire il combat system della nuova iterazione della leggendaria saga di picchiaduro creata da Ed Boon e John Tobias. Facciamo dunque ritorno nell'Outworld al fianco della cosplayer Missy Lee.

Pad alla mano, Mortal Kombat 1 è violenza allo stato puro, frutto di un gameplay più veloce, immediato e a tratti sperimentale e innovativo con la comparsa dei Kameo Fighters. Questo nuovo episodio del picchiaduro made in NetherRealm Studios non fa ripartire da zero solamente la timeline, ma anche il combat system. La violenza più pura attende i giocatori già da settembre, ma a immergerci completamente nell'atmosfera del picchiaduro è un cosplay femminile di Shao Kahn da Mortal Kombat.

Shao Kahn al momento non figura tra i kombattenti presenti nel roster di Mortal Kombat 1, ma resta ugualmente uno dei personaggi fondamentali per lo sviluppo del titolo. Nella precedente timeline, Shao Kahn era l'Imperatore dell'Outworld, nemico giurato dei protagonisti. Dopo aver sottomesso Edenia, regno della regina Sindel e della principessa Kitana, Shao Kahn intendeva appropriarsi anche dell'EarthRealm. Per impadronirsi della Terra, i guerrieri a lui adepti dovevano vincere 10 Mortal Kombat di fila. Giunti all'ultimo e decisivo, però, Shang Tsung venne sconfitto da Liu Kang. Ciò non gli impedirà comunque di accanirsi nuovamente contro i guerrieri della Terra.