Mortal Kombat 1: un cosplay di Kitana dal reboot del picchiaduro

La scena di Mortal Kombat 1 potrebbe essere compromessa da un grave bug, ma il futuro del picchiaduro sviluppato da NetherRealm Studios è luminoso. Il reboot della saga è stato accolto con favore dal pubblico di appassionati e nel corso dei prossimi mesi Ed Boon ha promesso sorprese.

Per celebrare la festa pagana di Halloween in Mortal Kombat 1 sta per arrivare un DLC a tema. Entro il 31 ottobre il roster del picchiaduro potrebbe allargarsi con l'arrivo di una guest star proveniente da un celebre horror di Hollywood. I candidati papabili, stando al suggerimento del director Boon, sono uno tra Hellraiser, Jigsaw, Chuky la bambola assassina o Ghostface di Scream.

Mortal Kombat 1 è un successo, come si evince dai primi dati delle vendite. Il reboot preparato da NetherRealm è stato convincente e anche la reinterpretazione dei personaggi storici più amati della saga non ha tradito le aspettative.

Nella storia raccontata da Mortal Kombat 1 Kitana è la sorella minore di Mileena, la futura regina del Regno Esterno. Sebbene in molti la vedano come una candidata al trono migliore della gemella, il suo unico scopo è quello di proteggerla, aiutarla e renderla Imperatrice. Inoltre, combatte per nascondere l'oscuro segreto di Mileena, un qualcosa di misterioso che potrebbe mettere fine al suo regno anzitempo.

In questo cosplay di Kitana da Mortal Kombat 1 vediamo la sorella minore di Mileena indossare l'outfit del reboot. Sempre d'azzurro e con il ventaglio affilato tra le mani, a interpretarla è la cosplayer Lady Oichi Chan, che conta quasi un milione di follower su X (Twitter).