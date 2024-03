Mortal Kombat 1: un cosplay di Noob Saibot porta il suo avversario in un luogo tenebroso

Peacemaker e il cross-play sono arrivati su Mortal Kombat 1, ma NetherRealm sembra stia nascondendo altro. In attesa di novità circa i prossimi arrivi nel roster di kombattenti, è la cosplayer Loopie Eriel Lopez a prendersi i riflettori. Un'ombra dal Regno Occulto potrebbe presto attaccare il reboot di MK!

Nel settembre del 2023 gli appassionati di picchiaduro hanno accolto a braccia aperte Mortal Kombat 1, un titolo dal combat system grandioso, ma poco bilanciato. Sono passati alcuni mesi da allora e, mentre il numero di Fatality continua a crescere, il team di Ed Boon prepara alcune sorprese.

Stando a dei leak riportati da alcuni dataminer, presto Mortal Kombat 1 amplierà il suo roster con nuovi combattenti. Tra i lottatori che vorremmo rivedere in Mortal Kombat 1 c'è Noob Saibot, il 'ninja' di colore nero che nasconde un easter egg legato ai creatori della serie.

Attraverso questo cosplay di Noob Saibot da Mortal Kombat riscopriamo la storia del ninja palindromo del duo Tobias - Boon. Quando era ancora in vita, Noob Saibot era conosciuto come Sub-Zero. Venne però ucciso da Scorpion e poi riportato in vita con la sua nuova identità da Quan Chi. Qualora dovesse aggregarsi al cast di Mortal Kombat 1 il suo racconto cambierà, ma il suo fascino rimarrà inalterato.