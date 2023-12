Mortal Kombat 1: il Cross-Play e il Filtro Wi-Fi sono all'orizzonte

NetherRealm Studios non intende deludere gli oltre 3 milioni di giocatori che hanno comprato Mortal Kombat 1 e sta confezionando per loro una serie di funzionalità molto richieste.

No, non stiamo parlando solamente dei nuovi kombattenti (Quan Chi sarà presto disponibile in Mortal Kombat 1) e dei DLC destinati ad espandere la storia, ma anche di funzionalità pensate per migliorare la fruizione del picchiaduro. Tanto per cominciare, a febbraio 2024 arriva il supporto al Cross-Play tra PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, il quale permetterà agli utenti delle suddette piattaforme di giocare assieme e sfidarsi tra loro (Nintendo Switch, purtroppo, non sarà della partita). In un periodo non meglio specificato arriverà anche il filtro Wi-Fi nel matchmaking, che invece consentirà ai più esigenti di escludere dal pool gli avversari sprovvisti di una connessione cablata, notoriamente più stabile della rete senza fili. In ultimo, ma non per importanza, sono previsti anche dei bilanciamenti a personaggi Kameo come Kano, Sonya Blade e Kung Lao.

NetherRealm Studios ha invitato tutti i giocatori a rimanere sintonizzati per scoprire la tempistica e i dettagli di tutti i miglioramenti fin qui menzionati, oltre a rimanere all'erta per il debutto in Accesso Anticipato di Quan Chi, fissato per la giornata di domani 14 dicembre per tutti i possessori del Kombat Pack 1 e della Premium Edition di Mortal Kombat 1.