Mortal Kombat 1: data e ora della diretta in cui verranno svelati nuovi lottatori

Sebbene non manchi poi così tanto al debutto di Mortal Kombat 1, Netherrealm Studios ha ancora un bel po' di annunci da fare in merito al roster. A questo proposito, si terrà a brevissimo una diretta dedicata al reveal di altri volti che appariranno nel gioco come lottatori o Kameo Fighter.

L'annuncio è arrivato da Ed Boon sui social nel corso della giornata di ieri. Il celebre co-creatore della violenta serie di picchiaduro aveva parlato di un generico evento previsto per i prossimi giorni, dimenticando che in precedenza era già stata annunciata una diretta streaming a tema Mortal Kombat 1. Il prossimo Kombat Kast si terrà infatti il 6 luglio 2023 alle ore 19:00 del fuso orario italiano.

Pare che nel corso della diretta non assisteremo solo all'annuncio di nuovi personaggi, ma verranno mostrati nel dettaglio anche alcuni di quelli già confermati, tra i quali troviamo Scorpion e Johnny Cage, entrambi grandi assenti dello Street Test di Mortal Kombat 1 che si è concluso giusto qualche giorno fa.

In attesa di poter scoprire tutte le novità che verranno mostrate al Kombat Kast di giovedì sera, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 19 settembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

Sapevate che in Mortal Kombat 1 sono tornate le Quitality?