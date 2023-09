Mortal Kombat 1: data e ora di sblocco dell'Early Access, come giocare prima

Mortal Kombat 1, l'ambizioso gioco di NetherRealm e WB Games che si accinge a ricreare l'universo della nota saga di picchiaduro, è previsto arrivare 19 settembre 2023 su PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Nintendo Switch. Con l'Early Access, però, sarà possibile giocare qualche giorno prima della release. Scopriamo come e quando.

Per poter giocare a Mortal Kombat 1 ben cinque giorni prima dell'uscita, sarà necessario aver acquistato una copia della Premium edition sulla piattaforma che preferite. Questa edizione comprende non soltanto l'Early Access, ma anche alcune chicche aggiuntive, come la skin di Jean-Claude Van Damme.

Per coloro che hanno acquistato l'edizione premium di Mortal Kombat 1, l'accesso anticipato inizierà giovedì 14 settembre alle ore 19:00 italiane. L'orario di lancio dell'accesso anticipato a Mortal Kombat 1 è stato confermato da NetherRealm Studios tramite un recente post su Steam.

Il roster completo dei kombattenti non è stato ancora rivelato, ma sappiamo che sarà possibile modificare l'aspetto dei personaggi in Mortal Kombat 1 con numerose skin extra.

Coloro che hanno acquistato l'edizione standard di Mortal Kombat 1, invece, dovranno attendere fino al 19 settembre per giocare. A prescindere dal tipo di accesso che avrete deciso di ottenere, prima di vestire i panni dei vostri lottatori preferiti, ecco tre cose che dovete sapere su Mortal Kombat 1.