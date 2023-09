Mortal Kombat 1, i datamine continuano: emerge in rete la lista di futuri combattenti

Ai datamine non c'è mai fine: dopo il leak di Mortal Kombat 1 che ha svelato l'arrivo di numerosi DLC per il progetto ideato da NetherRealm Studios e Warner Bros Games, si ritorna a parlare di quelle che potrebbero essere le prossime espansioni del titolo. Nella giornata di oggi sono apparse in rete delle informazioni sui futuri combattenti di MK1.

Più nel dettaglio, si tratta della lista dei personaggi del Kombat Pack 2 di Mortal Kombat 1. A neanche tre mesi di distanza dal reveal del primo Komabt Pack DLC di Mortal Kombat 1, è tempo di pensare al supporto post-lancio del gioco. Siete pronti al day one ormai alle porte e, soprattutto, a conoscere ciò che Warner Bros ha in serbo per i propri utenti? Qui di seguto vi elenchiamo quanto emerso dai datamine:

Jade

Cassie Cage

Kung Jin

Cyrax

Sektor

Noob Saibot

Frost

Ghostface

Conan il barbaro

Personaggi DLC di Mortal Kombat 1

Bisogna attendere la conferma dei leak in un prossimo futuro. Intanto, per ingannare l'attesa prima del reveal, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo dedicato ai trucchi per monete gratis, combo, ricompense e invasioni di Mortal Kombat 1. Le novità in arrivo con il venturo capito della serie picchiaduro più iconica del panorama videoludico, NetherRealm promette una ventata d'aria fresca per tutti i fan del brand: è tempo di tanti cambiamenti tra la modalità storia e le invasioni di Mortal Kombat 1.