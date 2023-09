Mortal Kombat 1 debutta sul podio in UK, Lies of P terzo, The Crew fuori dalla top 10

Chris Dring di GamesIndustry ci anticipa parte della classifica di vendite inglese relativa alla scorsa settimana, la Top 40 UK completa debutterà nelle prossime ore ma intanto scopriamo che Mortal Kombat 1 ha debuttato al primo posto.

MK1 dunque è il nuovo leader della classifica britannica (vendite fisiche), anche se con vendite retail in calo del 38% rispetto a quelle del precedente Mortal Kombat 11 uscito nella primavera del 2019.

Lies of P debutta sul gradino più basso del podio seguito da Pikmin 1+2 al quarto posto mentre Payday 3 debutta al settimo posto. Infine, The Crew Motorfest debutta fuori dalla top 10 in undicesima posizione e Starfield, finito il boost dell'early access, scivola alla posizione numero 19.

Per la classifica completa come detto dovremo attendere le prossime ore, in ogni caso l'arrivo di Mortal Kombat 1 sembra essere stato accolto positivamente in Gran Bretagna, nonostante il gioco non stia generando particolare "buzz" su social e forum, pur avendo ottenuto recensioni positive.

Lies of P è stato accolto in maniera eccellente dalla stampa e possiamo parlare di un buon successo per il gioco di NeoWiz, mentre The Crew Motorfest non riesce ad impressionare e non guadagna nemmeno uno slot nelle prime dieci posizioni nella settimana di debutto.