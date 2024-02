Mortal Kombat 1: disponibile la patch che aggiunge Peacemaker e il cross-play, i dettagli

NetherRealm Studios ha finalmente pubblicato la nuova patch di Mortal Kombat 1, che vede l'arrivo di Peacemaker nel roster dei lottatori e l'implementazione del cross-play, tanto atteso dai giocatori.

Oltre a questo, la patch, disponibile per il download su PlayStation 5, Xbox Series X, Steam, Epic Games Store e Nintendo Switch, risolve alcuni bug visivi legati alle Brutality e al rollback e risolve alcuni problemi nel gioco online. Inoltre Janet Cage è stata aggiunta come combattente DLC Kameo, anche se non sarà pienamente disponibile fino a marzo. ​Ricordiamo che il cross-play è stato introdotto per le versioni PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5 del picchiaduro, e potrà essere utilizzato nel matchmaking di partite private, match classificati onlini e amichevoli.

Il changelog pubblicato da NetherRealm Studios cita l'implementazione di un numero nutrito di ulteriori accorgimenti tecnici, che andranno a migliorare l'esperienza complessiva per i giocatori. NetherRealm ha infine pubblicato il trailer di presentazione per "Invasions", così come è stata denominata la Stagione 4 di Mortal Kombat 1, durante la quale potrete aggiudicarvi nuove sking e oggetti estetici. Per tutti gli ulteriori approfondimenti sull'aggiornamento del picchiaduro, vi rimandiamo a questo indirizzo.

A gennaio 2024, Mortal Kombat 1 reigstrava tre milioni di copie vendute, con il titolo sul mercato da settembre dello scorso anno.