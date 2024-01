Mortal Kombat 1: il DLC di Khameleon ha una data d'uscita

Giusto qualche settimana fa vi abbiamo parlato dell'arrivo di Quan Chi in Mortal Kombat 1 in qualità di lottatore. A distanza di poco tempo, il picchiaduro Netherrealm Studios si prepara ad accogliere un altro contenuto aggiuntivo che permetterà ai giocatori di affrontare gli avversari con nuove strategie.

Mancano infatti pochi giorni al debutto di Khameleon, che andrà ad ampliare il roster di Kameo Fighters. Per chi non lo sapesse, si tratta di personaggi di supporto che non possono essere utilizzati direttamente sul campo, ma è possibile premere un tasto per far sì che intervengano con un breve attacco, utile per prolungare le combo, interrompere l'azione del nemico o, più semplicemente, infliggergli danno.

Questo nuovo personaggio sarà disponibile a partire dal prossimo 16 gennaio 2024 e, come per tutti gli altri contenuti a pagamento, potrà essere sbloccato in due modi diversi. Coloro i quali hanno acquistato la versione più costosa del picchiaduro oppure il primo Kombat Pack, dovranno semplicemente procedere con il download poiché questo DLC è incluso nel pacchetto. Tutti gli altri, invece, potranno scegliere se acquistare il bundle con tutti i lottatori extra oppure se acquistare Khameleon separatamente.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo lottatore ad unirsi al gioco, vi ricordiamo che il Cross-Play e il Filtro Wi-Fi sono in arrivo su Mortal Kombat 1.