Mortal Kombat 1 - tutte le edizioni in preordine su Amazon per console

Mortal Kombat 1 è in arrivo il 19 settembre per Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, si tratta del reboot del primo capitolo della serie e il sequel di Mortal Kombat 11 (2019), si tratta quindi del dodicesimo capitolo della fortunata serie nata nel lontano 1992.

Amazon ha aperto oggi i preordini dell'edizione fisica del gioco, al prezzo di 74,99 euro per PS5 e Xbox Series X o 69,99 euro per Nintendo Switch, per tutte le edizioni in preordine su Amazon la data di uscita è stata fissata per il 19 settembre.

Preordinando il gioco su Amazon si otterranno i seguenti bonus preordine: personaggio giocabile Shang Tsung e l'accesso alla closed beta ad agosto 2023.

Di seguito i link ai preordini dell'edizione Standard del titolo:

Oggi su Amazon per qualche ora sono apparse anche la Premium Edition (prezzo 109,99 euro) del gioco e la Kollector's Edition (289,99 euro), al momento non sono disponibili ma potrebbero esserlo nuovamente da un momento all'altro:

La Premium Edition di Mortal Kombat 1 include il gioco in versione fisica, il Kombat Pack, l'accesso anticipato al 14 settembre, 1.250 cristalli di drago. Mortal Kombat 1 Kollector's Edition include tutti i contenuti della Premium Edition, una statuetta di Liu Kang alta 41cm realizzata da Coarse, una skin per i personaggi ispirata a Liu Kang, tre stampe artistiche esclusive, valigetta d'acciaio e 1.450 cristalli di drago aggiuntivi.