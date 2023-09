Mortal Kombat 1, emergono nuove informazioni: lista di trofei trapelata in rete

Cresce sempre di più l'attesa dietro il venturo progetto targato NetherRealm Studios e Warner Bros. Games. Dopo l'avvistamento della versione PS4 di Mortal Kombat 1 nei negozi, continuano ad apparire in rete informazioni e rumor dedicati al grande progetto picchiaduro ormai prossimo alla sua pubblicazione.

Manca davvero poco al fatidico 19 settembre, ma nel frattempo ha cominciato a circolare in rete quella che sarà la lista completa dei trofei ottenibili nel corso della propria avventura con Mortal Kombat 1. Per confermare l'indiscrezione sarà necessario attendere ancora un po' di giorni; eppure, è molto probabile che essa si rivelerà essere veritiera. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco dei trofei per tutte le versioni del gioco:

Diventa un ninja in poco tempo: completa il tutorial di base

L'occhio del TaiGore: spendi un totale di un'ora di pratica

Una nuova linea temporale: completa il 50% della modalità Storia

Cosa è appena successo? Completa il 100% della modalità Storia

Chi era quello? Completa il capitolo 15 due volte

Il Titano: infliggi 10.000 danni agli avversari

Picchiato e spezzato: versa 5.000 pinte di sangue

È iniziato!!! Completa l'esercitazione di Cage Mansion

Kontender: gioca cinque set della Kombat League

Assassino mortale: esegui venti diverse fatality

Karnage: esegui dieci diverse brutalities

Annientamento: esegui dieci diverse fatality Kameo

Farsi degli amici è facile: usa dieci diversi personaggi Kameo

Puppet Master: completa una torre Klassic con cinque personaggi diversi

Dare un Koin: spendi 10.000 Koin nel Santuario

Metti alla prova la tua forza: completa cinque incontri unici con la prova della tua forza

Quindi uccido solo cose? completa cinque incontri unici

Adventure Time: completa 25 incontri unici

Uccisore di re: detronizza un re

Sistema Buddy Padronanza: completa con un personaggio Kameo

Rollin' With My Krew Maestria: completa con cinque personaggi Kameo

Dov'è Blanche: scambia un oggetto da un negozio Outworld

Prendere e rifiutare: scambiare un oggetto di un negozio di Earthrealm

Ultimo potere: usa un talismano

Talis-Mania: utilizzare un talismano dieci volte

Esecuzione a vuoto: ricarica un Talismano

Così artigianale: forgia un Talismano

Sentirsi più forti: raggiungi il livello 5 di invasioni

Inarrestavile: raggiungi il livello 10 di invasioni

Invasioni Juggernaut: raggiungi il livello 20 di invasioni

Non sei più così grande, vero? sconfiggi un mini boss nelle invasioni

Chi è il boss? sconfiggi un boss principale nelle Invasioni

Sconfitto: sconfiggi il boss finale di una stagione di Invasioni

Sempre accessori: equipaggia una reliquia

Collezionista: equipaggia tre diverse reliquie

I potenti sono caduti: completa una battaglia di titani

ABACABB: utilizzare una chiave

Ne sono uscito vivo: completa un incontro di sopravvivenza

Fate largo, sto passando Klear: completa un ostacolo nelle invasioni

Ti ho trovato: sblocca un combattimento segreto

Smetti di nasconderti: sopravvivi a un'imboscata

Maestro delle missioni: completa tremissioni giornaliere

Fare gli straordinari: completa una missione settimanale

Punteggio alto, è buono? ottieni un punteggio totale di 5.000.000 nelle Torri del portale

Non c'è conoscenza che non sia potere: utilizza dieci consumabili

Lieto fine: sblocca dieci finali di torri

Spendaccione: spendi 10.000 Kredits stagionali

Totale mancanza di rispetto: esegui una provocazione senza essere interrotto durante una partita online

Grazie per essere un fan!!! guarda i crediti

Testimone di me!!! cambia il tuo modulo giocatore di Kombat Kard

Tra storia e invasioni, Mortal Kombat 1 ha tante novità da non sottovalutare. Riusciranno Netherrealm Studios e Warner Bros. Games a dare vita ad un capitolo della saga di Mortal Kombat senza precedenti?