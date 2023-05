Mortal Kombat 1 esce anche sulla PlayStation 4?

NetherRealm Studios ha annunciato ufficialmente Mortal Kombat 1, nuovo gioco principale dell'iconica serie di Picchiaduro nonché secondo reboot del brand videoludico. Gli autori hanno confermato che il prossimo Mortal Kombat sarà disponibile a partire dal 19 settembre 2023 su più piattaforme.

Mortal Kombat 1 è un progetto pensato per l'attuale generazione di console e vedrà dunque la luce su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre a PC e Nintendo Switch. Questo significa dunque che Mortal Kombat 1 non uscirà su PS4? Ebbene no, non è prevista alcuna versione per la vecchia generazione PlayStation: il gioco uscirà unicamente su PS5, con NetherRealm Studios che si lascia dunque alle spalle PS4 e PS4 Pro.

Il medesimo discorso chiaramente è valido anche per le controparti Xbox: l'opera non sbarcherà su Xbox One in nessuna forma, e gli appassionati delle piattaforme Microsoft potranno giocarci soltanto su Xbox Series X/S. Il nuovo Mortal Kombat punta dunque a sfruttare al meglio le capacità tecniche delle piattaforme current-gen così da presentarsi all'avanguardia. Il reveal trailer però non ha mostrato sequenze di gameplay, dunque c'è grande curiosità di vedere Mortal Kombat 1 in azione a tutti gli effetti.

Ecco intanto tutti i lottatori confermati per Mortal Kombat 1 dopo il reveal trailer, con diverse vecchie glorie pronte a fare il loro ritorno.