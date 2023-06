Mortal Kombat 1 esce su Xbox Game Pass al day one?

La primavera dei picchiaduro si è ufficialmente aperta con l'uscita di Street Fighter 6, seguita dal reveal trailer ufficiale che conferma l'uscita di Mortal Kombat 1. Il sogno nel cassetto degli amanti di Mortal Kombat si è finalmente realizzato e i giocatori avranno presto l'opportunità di tornare a combattere con Scorpion, Sub-Zero e non solo.

Le informazioni attualmente disponibili sul gioco sono ancora limitate: al momento è possibile iscriversi allo stress test di Mortal Kombat 1 per provare il gioco in anticipo, come dichiarato ufficialmente dai ragazzi di NetherRealm Studios e da WB Games. Tuttavia, la sete di novità sul gioco non basta. Tra le domande che gli utenti si sono posti nell’arco delle ultime settimane, ve n’è una in particolare che spicca fra tutte: Mortal Kombat 1 sarà disponibile al day one su Game Pass o su altri servizi in abbonamento?

La risposta potrebbe non piacere a tutti: per adesso non è previsto il lancio del nuovo capitolo di Mortal Kombat su Xbox o PC Game Pass, né su altri servizi di gaming on demand offerti da concorrenti come Sony o quelli che utilizzano la tecnologia del cloud gaming. Pertanto, almeno per ora, la risposta è negativa. Tuttavia, non è da escludere che WB Games possa annunciare qualche sorpresa in proposito. Infatti, in vista del 19 settembre (data di uscita di Mortal Kombat 1) potrebbero esserci delle novità.

Il day one è ancora lontano, quindi è necessario attendere l'arrivo della Summer Game Fest per poter osservare per la prima volta il gameplay del titolo ed eventualmente assistere a qualche annuncio riguardante la possibilità che il gioco arrivi su Game Pass o PS Plus. Mortal Kombat 1 è uno dei giochi più attesi ed è già il titolo più preordinato sul PlayStation Store degli ultimi tempi. La curiosità è alle stelle e non vediamo l'ora di saperne di più su ciò che i ragazzi di NetherRealm Studios hanno ideato.