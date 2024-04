Mortal Kombat 1 si espande: Ermac scatena la sua furia nel video gameplay

Dopo aver accolto Peacemaker nel roster di Mortal Kombat 1, gli studi NetherRealm si apprestano a espandere nuovamente il ventaglio di kombattenti con una vecchia conoscenza degli amanti della serie picchiaduro ideata da Ed Boon.

L'ultimo video gameplay confezionato dalla casa di sviluppo di Chicago scatena la furia devastante di Ermac, il 'njnja-stregone' scaturito dalla mente contorta di Shang Tsung. In questa sua nuova versione, l'essere generato riunendo in un sol corpo le anime dei guerrieri caduti durante la conquista del Regno di Edenia farà appello a tutta la crudeltà instillatagli da Shao Kahn per riversarla sugli avversari di turno.

Tra affondi fulminei, bilocazioni spezzaossa e letali proiezioni astrali, il ventaglio di attacchi e mosse speciali di Ermac promette di essere uno dei più ampi dell'intero roster di MK1, e questo per tacere della brutalità delle sue mosse finali.

Gli acquirenti della Premium Edition di Mortal Kombat 1 potranno sbloccare anticipatamente Ermac a partire dal 16 aprile, mentre per tutti gli altri ci sarà da attendere fino al 23 aprile: nel corso del mese di maggio, gli studi NetherRealm contano di ampliare la rosa dei Kameo Fighters per fare spazio a Mavado, altra vecchia conoscenza degli appassionati della serie picchiaduro.

