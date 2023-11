Mortal Kombat 1: i fan dicono no alle microtransazioni 'manipolando' il tempo

Le microtransazioni di Mortal Kombat 1 sono da tempo oggetto di critica da parte della community, che non ha gradito neppure la messa in vendita della Fatality di Halloween a 10 dollari. Ebbene, sembra che i giocatori del picchiaduro di NetherRealm abbiano trovato un modo per mostrare il proprio malcontento e, al contempo, aggirare l'ostacolo.

Il problema stavolta riguarda le skin rilasciate nel Premium Store come eventuale acquisto da effettuare in-game. Gli outfit possono essere acquistati con una valuta premium chiamata Dragon Krystals e includono abiti in precedenza disponibili gratuitamente durante il gioco come parte degli aggiornamenti stagionali del titolo.

Indispettiti da questa mossa, i giocatori di Mortal Kombat 1 hanno individuato un espediente vecchio stile per risolvere a modo loro il problema. Hanno scoperto, in particolare, che cambiando la data della PS5 è possibile letteralmente tornare indietro nel tempo e sbloccare nuovamente questi outfit gratuitamente.

Con ogni probabilità, il team di sviluppo interverrà quanto prima per risolvere questo problema tecnico. Ciò nonostante, la lotta alle microtransazioni da parte della community non sembra destinata a placarsi.

Mortal Kombat 1 resta un successo grazie alle quasi 3 milioni di copie vendute e coloro che hanno acquistato la Fatality di Halloween riceveranno delle mosse extra come ulteriore ricompensa per premiare l'acquisto.