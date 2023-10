Mortal Kombat 1, Fatality di Halloween in vendita a 10 dollari, la community non gradisce

La community di Mortal Kombat 1 aveva già espresso qualche giorno fa il proprio malcontento per la conferma della Fatality di Halloween ottenibile solo come acquisto nel Premium Shop. A gettare benzina sul fuoco arriva ora il prezzo dell'articolo, in vendita sul negozio per 10 dollari (circa 9,50 euro).

Nello specifico, il costo da sostenere per acquistare la Fatality di Halloween è di 1200 Dragon Krystals. Al costo di 10 dollari, è possibile acquistare 1250 Dragon Krystal, di conseguenza è necessario sborsare 10 biglietti americani per potersela accaparrare.

Alcuni utenti in rete, indignati per il prezzo, hanno suggerito di boicottare la Fatality facendo rumore sui social e invitando a non comprarla, mentre altri hanno addirittura abbandonato il gioco. Altri ancora hanno interpretato questa mossa del team come il primo segnale che il gioco, nonostante sia a pagamento, stia virando verso un modello Freemium.

La Fatality di Halloween consente di mettere a segno un'esecuzione speciale a fine duello, attraverso un uso "creativo" della classica zucca a tema e mette al tappeto l'avversario sul classico sfondo spettrale di stagione. Tuttavia, al momento sono tante le polemiche che sta suscitando.

Nel frattempo, sono state introdotte le Battaglie fra Titani, che consentono finalmente di platinare Mortal Kombat 1.