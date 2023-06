Mortal Kombat 1: tutte le fatality dei lottatori del nuovo MK

Uno dei elementi che più di ogni altro ha reso famosa la saga di Mortal Kombat all'interno dell'industria videoludica è sicuramente quello legato alla presenza delle fatality, le brutali e sanguinosissime mosse finali che il vincitore può eseguire nei confronti dello sconfitto al termine di uno scontro.

La spettacolarità data dalla violenza estrema di queste speciali esecuzioni finali è andata via via aumentando da un capitolo all'altro della serie, anche grazie all'evoluzione grafica e tecnica introdotta dalle iterazioni più recenti. Per mantenere viva la tradizione, Mortal Kombat 1 propone una serie di fatality se possibile ancora più cruente di quelle dei suoi predecessori, oltre che più elaborate e varie grazie alla presenza dei cosiddetti kameo fighters di Mortal Kombat 1.

Andiamo dunque a vedere la lista completa di tutte le fatality confermate finora, basandoci su quanto apparso all'interno dei vari trailer di gameplay mostrati fin qui e dalla nostra prova di Mortal Kombat 1.

Liu Kang - Dragoni Gemelli: con questa abilità, Liu Kang costringe l’avversario ad inginocchiarsi, dopodiché genera dalle proprie mani due dragoni (uno di fuoco rosso e uno di fuoco blu), i quali mantengono il nemico in aria mentre Liu Kang fa scempio del suo corpo.

Kung Lao - Hat Sever

Kung Lao - Ripper

Scorpion - Pull Dive

Sub-Zero - Soffocamento Glaciale: in questa fatality, Sub-Zero afferra il collo dell’avversario, lo congela e procede ad estrarla dal suo corpo insieme all’intera colonna vertebrale.

Sub-Zero - Lama di Ghiaccio: con questa fatality, Sub-Zero crea una grossa lama di ghiaccio e la lancia verso il nemico, tagliando il suo corpo a metà e mandandola poi a conficcarsi nel suo cranio.

Raiden - Electric Split: Raiden sfrutta i propri poteri elettrici per sollevare il nemico in aria, strapparne gli arti dal corpo e schiantarli uno contro l'altro.

Kano - Heart Pull: fatality kameo in cui Kano si avvicina al nemico sconfitto ed estrae il suo cuore con una sola mano.

fatality kameo in cui Kano si avvicina al nemico sconfitto ed estrae il suo cuore con una sola mano. Johnny Cage - Face Smash

Kenshi - Impalamento: questa fatality vede Kenshi conficcare la sua spada nel corpo dell’avversario partendo dalla gola, per poi tranciare il nemico in due parti.

Kitana - Ventagli Rotanti: Kitana solleva il bersaglio a mezz'aria, posiziona le sue lame sopra la sua testa e sotto i suoi piedi, e le fa confluire l'una verso l'altra, triturando il corpo del nemico.

Jax - Pestone: questa fatality kameo vede Jax ingigantirsi e calpestare a morte il proprio avversario.

Sonya Blade - Bacio Infuocato: con questa fatality kameo Sonya manda in bacio al nemico sconfitto, e materializza una sorta di palla rosa che colpisce il nemico e crea un'esplosione di fiamme.

Naturalmente, la lista completa delle fatality presenti nel gioco finale sarà molto più lunga, e comprenderà più di una mossa per ciascuno dei lottatori che faranno parte del roster. Inoltre, proprio la presenza della meccanica legata ai kameo fighters permetterà probabilmente di creare sinergie sempre diverse anche dal punto di vista delle brutali esecuzioni finali.

