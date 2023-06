Mortal Kombat 1, nuova fuga di notizie: leak conferma 19 personaggi giocabili

A poche ore di distanza dalle ultime conferme di Ed Boon su Mortal Kombat 1 che non gira in Unreal Engine 5, sopraggiungono nuove informazioni (questa volta non ufficiali e oggetto di una fuga di notizie) relative proprio alla prossima produzione targata Warner Bros. Games e NetherRealm: Mortal Kombat 1.

Come raccontatovi nel nostro articolo, Mortal Kombat 1 è il trionfo della violenza pura e lo abbiamo giocato a Los Angeles, in occasione di una Summer Game Fest che ha regalato grandi emozioni a tutta l'utenza videoludica. Tuttavia, al di là delle prime anteprime della stampa specializzata, Mortal Kombat 1 è stato al centro di alcuni leak su una parte dei combattenti che comporranno il roster della prossima grande iterazione di una saga alquanto popolare.

Secondo le ultime indiscrezioni, si conoscono già i nomi di diciannove personaggi giocabili: le informazioni provengono nientepopodimeno che dalla bacheca di GameFAQs di r00000r, un membro della community già conosciuto per alcuni leak relativi all'universo di Mortal Kombat rivelatisi poi veritieri. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco dei lottatori annunciati dal leaker:

Ashrah;

Havik;

Johnny Cage;

Kenshi;

Kitana;

Kung Lao;

Li Mei;

Liu Kang;

Mileena;

Nitara;

Raiden;

Reiko;

Reptile;

Scorpion;

Shang Tsung;

Sindel;

Smoke;

Sub-Zero;

Tanya.

Diciannove combattenti (tra i quali figurano i nomi di grandi icone di Mortal Kombat) faranno parte del corposo roaster di Mortal Kombat 1, ma quando verrà rivelato l'elenco completo? Ancora non si sa nulla a tal riguardo, ma il 19 settembre 2023 si fa sempre più vicino, insieme alle risposte alla suddetta domanda.