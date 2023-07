Mortal Kombat 1, la Gamescom si avvicina: NetherRealm sarà presente alla fiera

Il caldo agosto si fa sempre più vicino e con esso gli appuntamenti che attenderanno l'utenza videoludica nel corso delle giornate che daranno il via al celebre evento di Colonia: Geoff Keighley ha confermato la presenza del Gamescom 2023 opening night live alcuni mesi fa e, in previsione di quel momento, si attendono tantissimi annunci.

Così come, nel corso degli ultimi giorni, è stata ribadita la partecipazione di alcuni importanti esponenti del settore: è questo il caso di Xbox e Bethesda che saranno presenti alla Gamescom 2023 a Colonia. Ci si aspetta fuoco e fiamme dall'evento di agosto, complice la presenza di world premiere e grandi nomi, tra cui quello di Mortal Kombat 1.

Come comunicato in via ufficiale attraverso l'account Twitter ufficiale del gioco, NetherRealm Studios e Warner Bros. hanno dichiarato che l'attesissimo picchiaduro sarà alla Gamescom dal 23 al 27 agosto. La notizia ha suscitato le emozioni dei fan che, nell'attesa di poter provare con mano la ventura iterazione dello storico brand videoludico, avranno modo di scoprire cos'ha da offrire il gioco dopo quanto vi è stato modo di osservare con l'online stress test delle scorse settimane. Impazienti di rivedere Mortal Kombat all'azione? Manca poco più di un mese dall'inizio della Gamescom e non vediamo l'ora di conoscere le novità che l'atteso evento mostrerà ai videogiocatori di tutto il mondo.