Mortal Kombat 1, Geras si unisce alla battaglia: fate largo al Custode del Tempo

Dopo aver entusiasmato i giocatori promettendo loro la Beta di Mortal Kombat 1, NetherRealm Studios è tornata alla carica nella cornice del Dream Con di Austin, Texas, per dare un'altra bella notizia: Geras farà parte del roster dei lottatori.

Geras, il Custode del Tempo, si è presentato in un lungo trailer in cui, oltre ad esibire le sue mosse di combattimento, interagisce anche con Liu Kang, discutendo con quest'ultimo del suono nuovo status di dio in grado di manipolare il tempo. Introdotto per la prima volta in Mortal Kombat 11 come antagonista, Geras è, almeno per il momento, l'unico nuovo lottatore proveniente dall'undicesimo capitolo della serie.

Lo stile di lotta di Geras rispecchia il suo status di Custode del Tempo: nel trailer, ad esempio, è possibile vederlo congelare il tempo per i suoi avversari, colpendoli così indisturbati, oppure teletrasportarsi alle spalle degli stessi per disorientarli.

Prima di lasciarvi al trailer, che lo vede anche collaborare con alcuni Kameo, vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 verrà pubblicato il 19 settembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. La Beta di Mortal Kombat 1 che abbiamo citato in apertura si svolgerà invece dal 18 al 21 agosto, esclusivamente su PS5 e Series X|S.