Mortal Kombat 1 giocato da Bautista: l'attore di Dune svela il suo kombattente preferito

In attesa di rivedere Dave Bautista in azione sul grande schermo tra gli Harkonnen in Dune: Parte II, l'attore fa una simpatica sortita nell'universo di Mortal Kombat 1.

A breve distanza dalla sua apparizione nel trailer live action di Mortal Kombat 1, l'ex wrestler è infatti tornato a visitare gli studi di NetherRealm, per provare con mano il nuovo picchiaduro. In un divertente dietro le quinte, Dave Bautista ha impugnato il controller per dare sfoggio delle sue abilità in combattimento, questa volta sui ring virtuali del videogioco PC e console.

Nel filmato - che trovate in apertura di news -, l'attore ha svelato di essere uno storico appassionato della serie videoludica. "Quando ero più giovane - racconta Bautista - il mio personaggio preferito era Liu Kang, perché poteva fare la rovesciata. E ovviamente perché poteva trasformarsi in un dragone, certo". "Ora che sono più maturo - ha poi aggiunto - preferisco Scorpion, perché vorrei sentirlo dire tutto il tempo 'Get over here!'". Tra una finisher e l'altra, l'attore sembra essersi davvero divertito nell'offrire il proprio contributo alla realizzazione di Mortal Kombat 1.



Il lancio del picchiaduro, lo ricordiamo, è ormai imminente, con Scorpion e compagni pronti a tornare su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il prossimo 19 settembre 2023.