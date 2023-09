Mortal Kombat 1, il gioco è scontato su Amazon a pochi giorni dall'uscita

A pochi giorni dall'uscita, il nuovo capitolo della serie Mortal Kombat è in offerta su Amazon in edizione fisica per PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch, se attendavate un calo di prezzo per poterlo acquistare, questa potrebbe essere l'occasione giusta.

Il gioco è acquistabile a 59,99 euro per Nintendo Switch (con lo sconto del 14% dal prezzo di listino di 69,99 euro), 63,59 euro per PS5 (invece di un prezzo di listino di 74,99 euro) e infine 71,87 euro per Xbox Series X, di seguito i link alle promozioni:

Anche la "Premium Edition" scende leggermente di prezzo su Amazon, questa edizione che include il Kombat Pack 1 comprensiva di skin per i personaggi, 6 nuovi personaggi selezionabili, 5 nuovi lottatori kameo e 1.250 cristalli di drago, è in promozione a 93,99 euro per PS5 e Xbox Series X, contro un prezzo di listino di 99,99 euro, acquistabile a questi link:

La ricca "Kollector's Edition" del gioco non è scontata ma è ancora disponibile all'acquisto a 249.99 euro:

Un'edizione da collezione assolutamente preziosa, con una statua di Liu Kang alta 41 cm, tutti i contenuti della Premium Edition, tre stampe artistiche, skin dei personaggi, 1450 cristalli di drago ed una valigetta in metallo.