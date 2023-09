Mortal Kombat 1: un grave bug rischia di compromettere la scena competitiva

I giocatori professionisti di Mortal Kombat 1 hanno scoperto un gravissimo bug del picchiaduro Netherrealm Studios che conferisce un vantaggio ad uno dei due contendenti.

Il bug, noto tra gli appassionati come 'Player 1 advantage', era già presente in Mortal Kombat 9 in una forma leggermente diversa ma gli sviluppatori non l'hanno mai sistemato. Per chi non sapesse di che tipologia di problematica stiamo parlando, il 'Player 1 advantage' è un particolare problema per cui il giocatore collocato in una specifica posizione potrebbe avere un vantaggio rispetto all'avversario. Più precisamente, alcune combo hanno un effetto diverso in base al posizionamento, ma il bug entra in gioco solo con una selezione di personaggi e le loro combinazioni di colpi e mosse speciali.

A causa di questa scoperta, c'è grande preoccupazione tra i fan del violento picchiaduro, poiché una problematica di tale portata potrebbe influire negativamente sulle competizioni ufficiali. Al momento non vi sono dichiarazioni da parte di Netherrealm Studios, ma c'è chi spera che il team possa immediatamente intervenire per mettere una pezza al bug.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Ed Boon non vede l'ora di condividere tutte le future novità di Mortal Kombat 1.