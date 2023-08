Mortal Kombat 1: il grido di battaglia di Dave Bautista nel nuovo trailer in live action

Dopo il successo di Street Fighter 6, la scena dei picchiaduro si prepara al ritorno di un'altra colonna portante del genere con Mortal Kombat 1. WB Games e NetherRealm Studios ci caricano in vista dell'imminente lancio con un nuovo trailer in live action che vede la partecipazione dell'iconico Dave Bautista.

L'amato attore statunitense è il principale protagonista del trailer in live action che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Il filmato ci racconta della nascita di una nuova forza che si diffonde tra i combattenti e trova il suo culimne in uno stentoreo grido di guerra che anticipa il ritorno della serie di Mortal Kombat.

Tra innovazione e tradizione, Mortal Kombat 1, un reboot della serie picchiaduro, "inaugura una nuova era dell'iconico franchise con un nuovo sistema di combattimento, modalità di gioco e Fatality", ci dice NetherRealm Studios. Proprio di recente è stata annunciata ufficialmente la modalità Invasione, che propone un mix di meccaniche da gioco da tavolo e da RPG. Le ricompense che otterremo in questa modalità potranno essere sfruttate per migliorare gli attributi del roster di kombattenti.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 sarà disponibile a partire dal 19 settembre su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Prima ancora che questo reboot faccia il suo esordio, sembra che NetherRealm stia già pensando al prossimo capitolo di Mortal Kombat.