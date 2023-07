Mortal Kombat 1, nuovo leak: altri due personaggi svelati da un trailer

Avrete sicuramente visto gli ultimi due trailer di Mortal Kombat 1, i quali svelano l'arrivo di altri kombattenti come Li Mei, Tanya e Baraka oltre al gruppo di supereroi da altri brand che approderanno nel roster grazie al primo Kombat Pack. Sappiate però che Netherrealm Studios ha mostrato un terzo filmato a chi era presente al Comic-Con.

Come spesso accade in questi casi, il trailer è stato mostrato esclusivamente ai presenti con il divieto di riprendere l'enorme schermo con i cellulari: ovviamente qualcuno ha deciso di non rispettare tale indicazione e ha prontamente registrato tutto per poi condividerlo sui social. Sebbene la qualità delle immagini sia davvero bassa, il video off-screen ci permette di capire che si tratta di una sorta di estensione di quello ambientato nell'Outworld con protagonisti anche Liu Kang e Li Mei.

Pare infatti che i momenti al centro del video siano quelli precedenti all'uscita dei due lottatori da quella che sembra una carrozza: in tale frangente vediamo Reiko e Motaro, la cui presenza nel picchiaduro è quindi ufficiale. Pur non essendoci dichiarazioni ufficiali, il primo dovrebbe arrivare nel roster in qualità di lottatore ed il secondo come Kameo Fighter.

In attesa che il trailer venga pubblicato in alta definizione per vedere meglio il ritorno di Reiko e la brutale sequenza con il centauro, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'elenco di tutti i personaggi annunciati per Mortal Kombat 1.