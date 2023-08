Mortal Kombat 1: un leak svela l'arrivo di numerosi DLC dedicati ai Kameo Fighters

Una serie di banner promozionali a tema Mortal Kombat 1 sono apparsi per errore sui social, svelando quali sono i piani di Netherrealm Studios in merito ai Kameo Fighters.

Le immagini, apparse sui canali social brasiliani del picchiaduro, confermano che nel corso del tempo non verranno aggiunti solo nuovi personaggi giocabili, ma anche Kameo Fighters, i quali potrebbero provenire da altri brand. Oltre alla semplice aggiunta di nuovi lottatori di questo tipo, i banner affermano anche l'esistenza di DLC con costumi alternativi e Fatality aggiuntive.

Dal momento che il primo Kombat Pack includerà Peacemaker, Omni-Man e Patriota come guest character, i fan stanno già sognando di vedere come Kameo Fighters personaggi del calibro di Vigilante, Black Noir e Invincible.

Per chi non lo sapesse, la meccanica dei Kameo Fighters in Mortal Kombat 1 è molto simile a quanto visto già in altri picchiaduro. Ogni giocatore avrà infatti la possibilità di selezionare un secondo lottatore da un roster separato, il quale potrà intervenire durante il match con la sola pressione di un tasto e consentirà anche di eseguire Fatality di coppia ancora più sanguinolente.

In attesa di scoprire qualcosa di più in un annuncio ufficiale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un provato della Storia e della modalità Invasioni di Mortal Kombat 1.