Mortal Kombat 1 Leak: trapela online la lista parziale dei lottatori del roster

C'è ancora molto da scoprire in merito a Mortal Kombat 1, presentatosi con un trailer cinematografico ad alto tasso di spettacolarità che ha settato il tono della produzione senza tuttavia svelare il gameplay e tutti i contenuti del gioco.

Verrà presto il tempo per scoprire anche altri dettagli, ma i membri della comunità sono impazienti e un paio di leaker hanno già provveduto ad offrire loro delle anticipazioni in merito ai lottatori che dovrebbero fare parte del roster del gioco. A condividere tali informazioni è stato per primo il leaker CaptainKashup su GameFAQs, ma ben presto si è unito alla causa anche r00000r, un altro leaker ritenuto generalmente affidabile dai membri della comunità che ha corroborato i dettagli diffusi dal collega. Al roster condiviso dai due leaker, va inoltre ad aggiungersi la lista dei lottatori che faranno parte del Kombat Pack 1, trapelata su Amazon Italia.

Mortal Kombat 1 | Il roster dei lottatori parziale (leak da confermare)

Gioco base

Liu Kang

Raiden

Johnny Cage

Reptile

Kano

Scorpion

Sub Zero

Sonya Blade

Kung Lao

Ashrah

Nitara

Havik

Kitana

Mileena

Cassie Cage

Rain

One dei personaggi Cyborg

Shang Tsung

Kira (Kameo)

Hsu Hao (Kameo)

Kombat Pack 1



Quan Chi

Omni Man

Ermac

Peacemaker

Takeda

Homelander

Tremor (Kameo)

Johnny Cage (Kameo)

Khameleon (Kameo)

Mavado (Kameo)

Ferra (Kameo)

Il leaker CaptainKashup ha spiegato che tutti i membri del roster potranno essere utilizzati come Kameo , tuttavia. Ad esempio, tutti quelli visti nel primo trailer di Mortal Kombat 1 saranno utilizzabili come Kameo, ma personaggi come Hsu Hao e Kira portanno fungere solo ed esclusivamente da Kameo.