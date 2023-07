Mortal Kombat 1 è stato leakato più di un anno fa, ma nessuno se n'è accorto

Avete presente quei leak sotto forma di listoni che sovente appaiono su Reddit, 4Chan e altre comunità videoludiche? Spesso e volentieri finiscono per rivelarsi falsi, di conseguenza tendiamo a guardarli con sospetto, eppure di tanto in tanto qualcuno c'azzecca in pieno, anche se non ce ne accorgiamo subito.

È il caso di un leak di Mortal Kombat 1 apparso su Reddit il primo gennaio 2022 e finito rapidamente nel dimenticatoio, probabilmente per le anticipazioni che all'epoca parevano assurde. L'autore del post, il cui account risulta ormai essere cancellato, aveva stuzzicato i fan sottoponendo loro nove diversi indovinelli, i quali celavano altrettante rivelazioni. "Ovviamente nessuno di voi ci crede adesso, ma coloro che leggeranno tutto ciò nel 2023 e oltre, sapranno che è tutto corretto", scriveva poco prima di dare le soluzioni. Il leaker, tra le altre cose, parlava di convergenze di timeline e di personaggi chiamati Kameo in grado di assistere i lottatori combattimento, inoltre si riferiva a Sub-Zero e Scorpion chiamandoli fratelli.

Informazioni che all'epoca sono state ritenute esagerate e ignorate dai più, ma che alla fine si sono rivelate veritiere, dal momento che tutte quelle cose sono davvero presenti in Mortal Kombat 1. Quel leak viene ora visto sotto una nuova luce e dimostra che quella persona, che nel frattempo è sparita da Reddit, era davvero ben informata al riguardo. Chissà se sentiremo nuovamente parlare di LK-9T9_LK-4D4_LK-7T2... sì, era proprio questo il suo complicatissimo nome.

Già che ci troviamo, vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 rebootterà l'universo narrativo del franchise il prossimo 19 settembre, quando verrà pubblicato su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.