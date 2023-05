Mortal Kombat 1: il leaker billbil-kun vuota il sacco e brucia l'annuncio sul tempo

billbil-kun ha rovinato la sorpresa di Warner Bros: il nuovo teaser di Mortal Kombat 12 faceva pensare ad un reboot e il leaker celebre per le sue anticipazioni su PlayStation Plus conferma che il nuovo gioco della serie si chiamerà Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat 1 è sviluppato da NetherRealm Studios e pubblicato da WB Games, il gioco arriverà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch in tre diversioni versioni: Standard a 69.99 dollari (59.99 dollari su Switch), Premium a 109.99 dollari e Kollector's a 249.99 dollari, quest'ultima disponibile solo in formato fisico e non disponibile su Nintendo Switch.

Mortal Kombat 1 dunque uscirà solo su PC, Switch e console di attuale generazione tagliando fuori PS4 e Xbox One. L'annuncio sarebbe imminente ma non c'è una data precisa, il nuovo Mortal Kombat dovrebbe essere annunciato a maggio per poi uscire entro la fine dell'anno, secondo altri insider.

Al momento non ci sono conferme, WB Games ha pubblicato un teaser che farebbe pensare effettivamente ad un annuncio in breve tempo, non ci resta che attendere pochi giorni (poche ore?) per saperne di più sul futuro di Mortal Kombat, con l'ipotesi reboot che sembra ormai pienamente confermata dal titolo, fino ad oggi genericamente riportato come Mortal Kombat 12.