Mortal Kombat 1: tutti i lottatori confermati dal primo trailer

Dopo mesi di rumor, Mortal Kombat 1 è divenuto realtà, pronto ad effettuare un nuovo reboot della storica serie Picchiaduro in mano a NetherRealm Studios. E con il reveal trailer sono arrivate anche le prime conferme in merito ai primi lottatori che andranno a comporre il roster.

Il prossimo gioco di Mortal Kombat promette di offrire tanti volti iconici del franchise, qui riproposti in veste rinnovata per adattarsi così al nuovo corso narrativo della serie. Al momento non è chiaro quanti personaggi offrirà il roster definitivo al lancio, ma ecco intanto i kombattenti fin qui ufficializzati:

Scorpion

Sub-Zero

Liu Kang

Raiden

Kung Lao

Kitana

Mileena

Johnny Cage

Shang Tsung (bonus pre-order)

Si tratta ovviamente di una lista parziale destinata a farsi molto più ricca nel corso dei prossimi mesi che ci separano dall'uscita del gioco, fissata al 19 settembre 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Considerato che i più recenti giochi della serie, Mortal Kombat X e Mortal Kombat 11, offrivano entrambi 25 personaggi come roster base di lancio, è lecito ipotizzare che anche Mortal Kombat 1 avrà una rosa di personaggi giocabili su questa linea. Aspettiamoci dunque l'inclusione di altri volti storici del brand (come Sonya, Jax, Kano, Jade o Baraka, per fare degli esempi), oltre a volti inediti pensati per quest'occasione.

