Mortal Kombat 1, il momento del match si avvicina: tutti i personaggi annunciati

Tra le attese più importanti dei prossimi mesi troviamo, senza alcun dubbio, il grande progetto picchiaduro che avvierà il nuovo corso di Mortal Komabt. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito al ritorno di un klassico sancito da Mortal Kombat 1, ideato dai ragazzi di NetherRealm Studios e Warner Bros. Games.

L'attesa è senza alcun dubbio alle stelle, complice la presenza di numerose indiscrezioni e voci di corridoio che darebbero per certi alcuni personaggi inediti per la storia della saga: secondo un leak, Homeleader starebbe per arrivare in Mortal Kombat 1. Ma sarà davvero così? Al momento non vi è alcun modo per rispondere alla domanda ma, nel corso delle settimane, NetherReal ha annunciato diversi combattenti che metteranno piede nel venturo titolo.

Quali sono i combattenti presenti in Mortal Kombat 1? La lista è ricca di nomi per il progetto in dirittura d'arrivo per il 19 settembre di quest'anno e, tra questi, figurano i seguenti:

Johnny Cage;

Kenshi;

Kitana;

Kung Lao;

Liu Kang;

Mileena;

Raiden;

Rain;

Scorpion;

Smoke;

Sub-Zero;

Cyrax;

Gelo;

Goro;

Jax Briggs;

Kano;

Sektor;

Sonya Blade;

Stryker.

La lista si espanderà con il proseguire dei mesi e delle settimane pre e post-lancio di Mortal Kombat 1. State fremendo all'idea di poter presto tornare a lottare in grande stile? Fateci sapere qui sotto se avete intenzione di giocare o meno il picchiaduro ideato da NetherRealms. Intanto, nell'attesa del 19 settembre, vi invitiamo a recuperare la nostra prova di Mortal Kombat 1 in cui abbiamo giocato ad un picchiaduro next-gen a metà.