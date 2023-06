Mortal Kombat 1 si mostra nel brutale video gameplay del Summer Game Fest

Come promesso, Geoff Keighley ha mostrato il video gameplay di Mortal Kombat 1 nel corso della sua Summer Game Fest, così da permettere ai videogiocatori di tutto il mondo di farsi un'idea più concreta sul prossimo capitolo della serie di picchiaduro a incontri più violenta di sempre.

Nel corso del filmato abbiamo potuto apprezzare svariate sequenze animate che probabilmente faranno parte della modalità storia, di cui al momento non conosciamo molti dettagli. Per quello che riguarda invece il combat system, il trailer ci ha permesso di scoprire alcune delle brutali combo che si potranno effettuare nei panni di Raiden, Liu Kang, Scorpion, Kenshi, Sub-Zero, Johnny Cage e i tanti altri personaggi. Uno degli elementi più interessanti di questo video è la presenza dei Kameo Fighters, che come si può notare possono intervenire durante lo scontro e fornire per breve tempo supporto al lottatore. A tal proposito, è stato ribadito che i Kameo Fighters appartengono ad un roster differente rispetto a quello dei lottatori principali e, almeno per il momento, gli unici confermati sono Kano, Sonya e Jax.

Ovviamente la presentazione è stata arricchita dalle Fatality, le iconiche mosse finali che saranno presenti anche nel nuovo capitolo e che sembrano essere ancora più violente grazie al comparto tecnico migliorato rispetto all'undicesimo episodio.

Sul palco dell'evento è stato poi confermato che Johnny Cage avrà una skin speciale che permetterà di giocare con l'aspetto di Jean-Claude Van Damme e tale costume andrà ad alterare anche il doppiaggio.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 sarà disponibile dal 19 settembre 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.