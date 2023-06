Mortal Kombat 1 nasconderà i veloci caricamenti in modo geniale

La recente pubblicazione di un video gameplay in 4K da 7 minuti per Mortal Kombat 1 ci ha permesso di notare dettagli che erano sfuggiti nel corso della presentazione avvenuta sul palco del Summer Game Fest. A tal proposito, sembrerebbe che il team di sviluppo abbia trovato un modo molto interessante per mascherare le schermate di caricamento.

Come si può vedere nei vari filmati di gameplay che si possono reperire sul web, la schermata di selezione del personaggio è stata modificata per 'ingannare' il giocatore e fargli credere che non vi sia alcuna fase di caricamento. Il fondale di questo menu è infatti lo stesso dell'arena selezionata: una volta che i giocatori decidono quali lottatori utilizzare, vediamo entrambi i personaggi che si avvicinano e si scambiano una rapida battuta (come nell'immagine in calce alla notizia). È proprio questo il momento in cui il gioco sta procedendo con il caricamento di tutti gli asset necessari, visto che al termine di questo veloce dialogo i due si allontanano ed iniziano a combattere senza soluzione di continuità. Si tratta di una scelta di design molto interessante e grazie alla quale l'esperienza di gioco è più fluida.

In attesa di scoprire ulteriori segreti sul picchiaduro di Ed Boon, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un provato di Mortal Kombat 1 ad opera di Giuseppe Arace, che è volato a Los Angeles per provare questo ed altri titoli mostrati al Summer Game Fest.