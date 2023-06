Mortal Kombat 1 non gira in Unreal Engine 5: la conferma di Ed Boon

Visivamente parlando, Mortal Kombat 1 si è mostrato in grande forma nei primi video di gameplay, a tal punto che in molti si sono interrogati sul motore grafico adottato. In prima istanza NetherRealm Studios non si è scomposta, parlando di un generico Unreal Engine, ma adesso c'ha pensato Ed Boon a fare chiarezza disfando tutti i dubbi.

Durante una chiacchierata al Jeff Gerstmann Show, il capo dello studio (nonché direttore creativo del progetto) ha confermato che Mortal Kombat 1 non gira in Unreal Engine 5, bensì sul precedente Unreal Engine 4. Il motivo è presto detto: agli albori dello sviluppo, NetherRealm Studios aveva già compiuto un grosso salto passando dall'Unreal Engine 3 di Mortal Kombat 11 al più recente UE4; effettuare un altro upgrade per implementare la quinta iterazione del motore di Epic, quando sullo sfondo c'era una pandemia che aveva sconvolto tutti i ritmi lavorativi, avrebbe comportato un allungamento eccessivo dei tempi di sviluppo e uno slittamento del lancio di Mortal Kombat 1 fino al 2026, a ben sette anni di distanza da Mortal Kombat 11.

NetherRealm Studios ha reputato l'eventuale gap di sette anni fin troppo eccessivo, dunque ha scelto di proseguire con l'Unreal Engine 4 e, addirittura, di mettere in pausa lo sviluppo di Injustice 3. Ed Boon ha dunque anche indirettamente confermato che ad un certo punto Injustice 3 si è trovato in lavorazione, sebbene al momento il destino del progetto sia ignoto.

Già che ci siamo, ricordiamo che il lancio di Mortal Kombat 1 è attualmente previsto per il 19 settembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. NetherRealm Studios si sta occupando delle prime tre versioni, mentre ha affidato lo sviluppo dell'edizione Switch di Mortal Kombat 1 a Saber Interactive.