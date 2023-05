Mortal Kombat 1, non solo Patriota di The Boys: anche Conan il Barbaro tra le guest star?

Si fanno sempre più intense le voci di corridoio relative a Mortal Kombat 1, presunto nome del prossimo gioco della serie che dovrebbe rappresentare un nuovo reboot del brand videoludico. I rumor si concentrano non solo sull'uscita che sarebbe fissata per il 2023, ma anche sulle guest star che faranno parte del roster.

E così, dopo la possibilità che Patriota di The Boys sia uno dei kombattenti di Mortal Kombat 1 assieme a Peacemaker dall'universo DC, per il noto insider e giornalista Jez Corden ci sarebbe spazio per un'ulteriore guest star di spicco: trattasi di Conan il Barbaro, il celebre personaggio letterario, interpretato poi sul grande schermo da Arnold Schwarzenegger attraverso due film di culto degli anni '80.

Corden ha rivelato quest'indiscrezione durante il suo intervento all'ultima edizione del podcast Xbox Two, affermando di aver sentito da sue fonti fidate che Conan farà parte del roster, sebbene per il momento non sappia se le fattezze del personaggio si baseranno su quelle di Schwarzenegger o se saranno invece più vicine a quanto visto nei libri. Non è inoltre chiaro se il personaggio sarà disponibile nel roster di default o se verrà invece aggiunto attraverso DLC come accaduto per altri guest character dei passati giochi di Mortal Kombat.

In ogni caso finché non arriveranno conferme ufficiali da parte di NetherRealm Studios si resta nell'ambito delle semplici speculazioni, sebbene resti fortemente plausibile che gli sviluppatori vogliano continuare sulla strada delle guest star dopo averci puntato con convinzione con le ultime iterazioni del brand.

Mortal Kombat 1 è stato rivelato da un noto leaker, che potrebbe aver anticipato i piani di NetherRealm dopo la pubblicazione di criptici teaser trailer ufficiali. A questo punto non resta che attendere il reveal definitivo del nuovo Picchiaduro, che potrebbe avvenire molto presto.