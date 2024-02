Mortal Kombat 1: non solo Peacemaker, sta per arrivare anche il cross-play

Come ben saprete, il cross-play non è arrivato al lancio di Mortal Kombat 1 e gli sviluppatori hanno avuto bisogno di qualche mese di lavoro per lavorare a questa funzionalità extra. L'attesa però è terminata e il team capitanato da Ed Boon ha finalmente svelato l'arrivo della feature su quasi tutte le piattaforme.

Ecco di seguito il messaggio condiviso da Netherrealm Studios sui canali social ufficiali della serie di picchiaduro:

"Con la pace, arriva anche il Krossplay. Questa funzionalità verrà inclusa nell'aggiornamento della prossima settimana e verrà supportata solo da PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store). Ulteriori dettagli verranno diffusi all'inizio della prossima settimana."

Come si poteva facilmente immaginare, la versione Nintendo Switch non godrà del supporto al cross-play (o Krossplay, come viene chiamato dagli sviluppatori), che verrà invece supportato dal PC e dalle console di ultima generazione Sony e Microsoft. L'uscita della patch è fissata alla prossima settimana, dal momento che il cross-play andrà ad accompagnare l'arrivo di Peacemaker in Early Access.

Al momento non si conoscono i dettagli specifici del cross-play e le sue eventuali limitazioni, ma Netherrealm Studios ha confermato che nei prossimi giorni sarà possibile scoprire tutti i dettagli si questa funzionalità che andrà ad abbattere le barriere tra i giocatori su piattaforme diverse.